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С 2022 года ЦБ начнет контролировать денежные переводы между физлицами
Сегодня, 7:58
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

С 2022 года ЦБ начнет контролировать денежные переводы между физлицами

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Регулятору будут предоставлять также данные отправителей и получателей денег.

Банк России с 2022 года будет запрашивать у кредитных организаций сведения по денежным переводам между физлицами. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник на платежном рынке.

Отмечается, что регулятор также будет запрашивать персональные данные отправителей и получателей денег.

ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года, — отметил представитель платежной компании QIWI.

Подтвердил эту информацию и зампредседател правления Совкомбанка Олег Машталяр.

Ранее мы писали, что следствие просит изменить меру пресечения для Юрия Хованского, который сейчас находится в СИЗО. 

Фото: cbr.ru 

Теги: денежные переводы между физлицами, центробанк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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