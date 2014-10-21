С 2022 года ЦБ начнет контролировать денежные переводы между физлицами

Банк России с 2022 года будет запрашивать у кредитных организаций сведения по денежным переводам между физлицами. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник на платежном рынке.
Отмечается, что регулятор также будет запрашивать персональные данные отправителей и получателей денег.
ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года, — отметил представитель платежной компании QIWI.
Подтвердил эту информацию и зампредседател правления Совкомбанка Олег Машталяр.
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Фото: cbr.ru
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