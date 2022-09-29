Зарина Догузова видит необходимость отмены виз в странах саммита "Большой двадцатки".

Глава Ростуризма предложила Саудовской Аравии ввести полный безвизовый режим с РФ. Также Зарина Догузова уточнила, что на полях саммита G20 ("Большой двадцатки) говорила с министрами по иностранных дел Индонезии (Сандиагой Уно) и Саудовской Аравии (Ахмеду аль-Хатыбу) о запуске прямого авиационного сообщения с Москвой.

Российские туристы сегодня в лидерах по въезду в Индонезию. Но мы также ждем индонезийцев в России, для чего хотим скорее запустить электронную визу. Прорабатываем и групповой безвиз. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Глава Ростуризма уверена в том, что перспективным въездным рынком для России является Саудовская Аравия. Сейчас важно решить проблему с оплатой и въездными документами. Москва предложила партнерам подписать межправительственное соглашение по вопросу взаимного отмена виз при поддержке дипломатов.

Ростуризм оценивает возможность повышения ценовой доступности туров на Курилы.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian