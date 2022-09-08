Ростуризм оценивает возможность повышения ценовой доступности туров на Курилы

Елена Лысенкова рассказала об уникальности экологии региона.

Ростуризм оценивает возможность повышения ценовой доступности туров на Курильские острова. Соответствующее заявление в ходе сессии "Уникальные Курилы: инвестиционные возможности" на Восточном экономическом форуме сделала заместитель главы профильного ведомства Елена Лысенкова. По мнению чиновницы, при обсуждении данного вопроса требуется обратить внимание на уникальную окружающую среду, которая не может быть нарушена из-за массовых путешествий в регионе.

Путешествия на Курилы для многих дорогие. Это уникальный продуктовый ряд. У нас много дискуссий идет на тему того, насколько дешевым можно сделать путешествие на Курилы, потому что экосреда при массовом туризме может быть нарушена. Этот баланс нужно, безусловно, соблюсти. Елена Лысенкова, замглавы Ростуризма

Эксперт пояснила, что туристический мастер-план "Дальний Восток" будет готов к эксплуатации уже к концу 2022 года. В этот проект вошли территории Сахалина, Камчатки и Приморья. Он разрабатывался совместно со специалистами ВЭБ.РФ и "ПроГород". Эксперты оценили потенциал этих территорий.

Догузова заявила, что в России будут рады туристам из недружественных стран.

Фото и видео: Восточный экономический форум