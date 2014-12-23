Она обратилась к президенту с предложением вернуться к вопросу запуска электронной визы.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в России будут рады туристам из недружественных стран. Об этом она сообщила на заседании Госсовета по туризму.

Догузова поддержала главу МИД РФ Сергея Лаврова, который выступил за диспаритет по отношению к туристам из недружественных стран. По ее словам, в России рады видеть туристов из этих стран. Она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением вернуться к вопросу запуска электронной визы.

Ранее мы сообщали, что Ростуризм выступает за сохранение льготной кредитной ставки для отелей на уровне 3-5%.

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