Самолёт с российскими туристами застрял в Польше без топлива

Пассажиры остаются без еды и воды.

Самолёт с российскими туристами, выполнявший рейс UJ681 авиакомпании AlMasria из Шарм-эль-Шейха в Калининград, совершил вынужденную посадку в Познани (Польша) и уже более 10 часов не может вылететь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, причиной экстренной посадки ночью стал сильный снегопад в Калининграде, из-за которого самолёт не смог приземлиться в аэропорту Храброво. Однако после посадки в Познани польские власти отказываются заправлять самолёт и не дают разрешения на взлёт.

На борту находятся 236 пассажиров, включая беременных женщин и детей. По сообщениям пассажиров, запасы еды и воды на борту закончились, а доступ в туалет ограничен. Тем временем в аэропорту Калининграда другие российские туристы уже более 10 часов ждут вылета в Шарм-эль-Шейх. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что кот пробрался в самолет Ryanair и парализовал полёты на два дня.

Фото: Telegram / Mash