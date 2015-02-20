Самолету из Пулково пришлось вернуться из-за отказа гидросистемы

Пассажирам заменили воздушное судно, и вылет состоялся через три часа. Самолет направлялся в Волгоград.

В субботу вечером, 14 августа, вскоре после вылета из Пулково пассажирский самолёт вернулся обратно в аэропорт из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании "Россия"

Как сообщили в авиакомпании, во время рейса у самолета отказала одна из гидросистем. Капитан экипажа принял решение посадить воздушное судно.

Пассажирам заменили воздушное судно, и вылет состоялся через три часа. Самолет направлялся в Волгоград.

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Фото: Piter.tv