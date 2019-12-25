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Губернатор Петербурга выразил слова поддержки пострадавшим при крушении вертолета на Камчатке
Сегодня, 10:52
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Губернатор Петербурга выразил слова поддержки пострадавшим при крушении вертолета на Камчатке

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Пострадавшим обещала оказать помощь.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил поддержку пострадавшим в авиакатастрофе на Камчатке. Его слова передала пресс-служба администрации города.

По данным МЧС, из 6 петербуржцев спасены трое. Спасательная операция продолжается. Хочу выразить самые теплые слова поддержки пострадавшим и пожелать им скорейшего выздоровления. Ждем окончания спасательной операции.

Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Градоначальник пообещал оказать пострадавшим туристам необходимую помощь.

Самолет МИ-8 потерпел крушение в ночь с 11 на 12 августа в акватории Курильского озера. Удалось спасти 8 человек. Всплывать людям пришлось с глубины в 8-9 метровОсновные версии падения вертолета — отказ двигателя и ошибка пилотирования.

Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Теги: авиакатастрофа, камчатка, путешествие, туристическая группа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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