Губернатор Петербурга выразил слова поддержки пострадавшим при крушении вертолета на Камчатке

Пострадавшим обещала оказать помощь.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил поддержку пострадавшим в авиакатастрофе на Камчатке. Его слова передала пресс-служба администрации города.

По данным МЧС, из 6 петербуржцев спасены трое. Спасательная операция продолжается. Хочу выразить самые теплые слова поддержки пострадавшим и пожелать им скорейшего выздоровления. Ждем окончания спасательной операции. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Градоначальник пообещал оказать пострадавшим туристам необходимую помощь.

Самолет МИ-8 потерпел крушение в ночь с 11 на 12 августа в акватории Курильского озера. Удалось спасти 8 человек. Всплывать людям пришлось с глубины в 8-9 метров. Основные версии падения вертолета — отказ двигателя и ошибка пилотирования.

Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю