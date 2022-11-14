Жители Петербурга застряли в аэропорту Баку

Посадочные талоны выписывают вручную.

Петербуржцы и жители других регионов России застряли в аэропорту Гейдара Алиева в Баку 28 сентября. Несколько сотен человек не могут вылететь из Азербайджана, пишет "Петербургский дневник".

О задержке рейса предварительно сообщено не было. Представители авиакомпании уверяют, что это произошло из-за компьютерного сбоя. Олег Кузин, петербургский журналист

Посадочные талоны выписывают вручную. Обстановка в аэропорту накаляется. Представители авиакомпаний утверждают, что задержка происходит из-за санкций в отношении всех российских перевозчиков.

Ранее на Piter.TV: количество рейсов из Петербурга в Белград увеличат.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)