Жители Петербурга застряли в аэропорту Баку

Петербуржцы и жители других регионов России застряли в аэропорту Гейдара Алиева в Баку 28 сентября. Несколько сотен человек не могут вылететь из Азербайджана, пишет "Петербургский дневник".
О задержке рейса предварительно сообщено не было. Представители авиакомпании уверяют, что это произошло из-за компьютерного сбоя.
Олег Кузин, петербургский журналист
Посадочные талоны выписывают вручную. Обстановка в аэропорту накаляется. Представители авиакомпаний утверждают, что задержка происходит из-за санкций в отношении всех российских перевозчиков.
Ранее на Piter.TV: количество рейсов из Петербурга в Белград увеличат.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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