Количество рейсов из Петербурга в Белград увеличат

Перелеты будут осуществляться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Авиакомпания Air Serbia с 31 октября увеличит количество рейсов из Петербурга в Белград с трех до четырех в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково 28 сентября.

Перелеты будут осуществляться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Из авиагавани Северной столицы по вторникам самолеты отправятся в 04:55 с прибытием в 05:55, по четвергам и пятницам – в 04:45 с прибытием в 05:35, а по воскресеньям – в 04:10 с прибытием в 05:00 (указано местное время для каждого аэропорта). Время в пути – 2 часа 50 минут.

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Фото: Piter.TV