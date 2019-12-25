"Аэрофлот" запустит рейсы из Петербурга в Домодедово

Первый рейс будет выполнен 29 октября.

Авиакомпания "Россия", входящая в ГК "Аэрофлот", запустит ежедневные рейсы из Петербурга в международный аэропорт Домодедово в российской столице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Первый рейс будет выполнен 29 октября, уточняется в сообщении. После запуска у аэропорта Пулково появится связь сразу с тремя московскими воздушными гаванями. Речь идёт о Домодедово, Шереметьево и Внуково.

Билеты на ближайшие рейсы уже поступили в продажу.

Ранее мы сообщили о том, что зимой между Архангельском и Петербургом запустят дополнительные поезда.

Фото: Piter.TV