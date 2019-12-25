Зимой между Архангельском и Петербургом запустят дополнительные поезда

Поезд Архангельск – Санкт-Петербург – Архангельск совершит дополнительные рейсы в конце текущего года. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Дополнительные рейсы поезд № 9/10 Архангельск – Санкт-Петербург будет совершать весь октябрь, ноябрь и декабрь. Состав будет отправляться из столицы Поморья по пятницам. А из Северной столицы – по воскресеньям.
Помимо этого, запланирован дополнительный рейс в субботу, 4 ноября.
Ранее стало известно, что ласточки "Санкт-Петербург – Псков" будут останавливаться около Пулково.
Фото: Piter.tv
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