Зимой между Архангельском и Петербургом запустят дополнительные поезда

Дополнительные рейсы поезд № 9/10 Архангельск – Санкт-Петербург будет совершать весь октябрь, ноябрь и декабрь.

Поезд Архангельск – Санкт-Петербург – Архангельск совершит дополнительные рейсы в конце текущего года. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Дополнительные рейсы поезд № 9/10 Архангельск – Санкт-Петербург будет совершать весь октябрь, ноябрь и декабрь. Состав будет отправляться из столицы Поморья по пятницам. А из Северной столицы – по воскресеньям.

Помимо этого, запланирован дополнительный рейс в субботу, 4 ноября.

Ранее стало известно, что ласточки "Санкт-Петербург – Псков" будут останавливаться около Пулково.

Фото: Piter.tv