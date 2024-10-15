Россиян будут выселять на улицу за долги по ЖКУ с 2025 года

Об этом предупреждает юрист.

С 2025 года россиянам, накопившим долги за коммунальные услуги, грозит ужесточение мер ответственности, вплоть до лишения жилья. Об этом предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, слова которого приводит "Газета.ru".

По словам эксперта, управляющая компания может обратиться в суд уже после месяца просрочки платежа. Далее судебные приставы могут наложить арест на счета должника или запретить регистрационные действия.

"Помимо финансовых санкций, задолженность грозит ограничением в получении коммунальных услуг. В соответствии с действующими нормами, если владелец жилья не оплачивает счета более двух месяцев, управляющая компания имеет право прекратить подачу воды и электроэнергии" Дмитрий Бондарь

Самая серьёзная мера — лишение недвижимости. Суд может принять решение о продаже жилья с торгов, если долг превысит 200–300 тысяч рублей. При этом при долевой собственности владельцы несут солидарную ответственность за неоплату коммунальных услуг.

Впрочем, единственную квартиру, не находящуюся в ипотеке, нельзя забрать за долги. Однако если человек проживает в квартире по договору социального найма и не платил более шести месяцев, его могут переселить в жильё меньшей площади по нормативам общежития. Если квартира находится в собственности, но не является единственным жильём, её могут продать на торгах для погашения задолженности.

Таким образом, эксперт призывает россиян своевременно оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать серьёзных финансовых и жилищных проблем.

Ранее Piter.TV Сообщал, что прокуратура Петербурга помогла вернуть деньги за ЖКУ жителям 253 многоквартирных домов.

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