  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура Петербурга помогла вернуть деньги за ЖКУ жителям 253 многоквартирных домов
Сегодня, 13:58
191
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга помогла вернуть деньги за ЖКУ жителям 253 многоквартирных домов

0 0

Проверка выявила, что с июня 2023 года компания "ЖКС № 1 Кировского района" прекратила свою деятельность в районных многоквартирных домах.

Жители 253 многоквартирных домов в Кировском районе Петербурга получили перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги. Это стало возможно благодаря проверке, проведенной сотрудниками прокуратуры относительно соблюдения норм в сфере ЖКХ. Об этом информировала пресс-служба ведомства.

Проверка выявила, что с июня 2023 года компания "ЖКС № 1 Кировского района" прекратила свою деятельность в районных многоквартирных домах.

Тем не менее, платежный агент АО "ЕИРЦ Санкт-Петербурга" продолжал указывать на задолженность клиентов в их квитанциях. Это обстоятельство привело к необоснованному повышению расходов на коммунальные услуги.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец похитил имущество из одной арендованной квартиры, чтобы обустроить другую.

Фото: Piter.TV

Теги: прокуратура петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии