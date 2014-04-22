Прокуратура Петербурга помогла вернуть деньги за ЖКУ жителям 253 многоквартирных домов

Проверка выявила, что с июня 2023 года компания "ЖКС № 1 Кировского района" прекратила свою деятельность в районных многоквартирных домах.

Жители 253 многоквартирных домов в Кировском районе Петербурга получили перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги. Это стало возможно благодаря проверке, проведенной сотрудниками прокуратуры относительно соблюдения норм в сфере ЖКХ. Об этом информировала пресс-служба ведомства.

Проверка выявила, что с июня 2023 года компания "ЖКС № 1 Кировского района" прекратила свою деятельность в районных многоквартирных домах.

Тем не менее, платежный агент АО "ЕИРЦ Санкт-Петербурга" продолжал указывать на задолженность клиентов в их квитанциях. Это обстоятельство привело к необоснованному повышению расходов на коммунальные услуги.