В 2021 году около 56 млн человек совершили турпоездки по России

Отмечается, что внутренний туризм восстанавливается.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила в интервью РБК, что, по предварительным прогнозам, число россиян, отдохнувших внутри страны, в конце этого года может составить 56 млн человек.

По словам Догузовой, учитываются туристы, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. Показатель россиян, совершивших поездки по стране в 2021 году, почти на 90% восстановился к уровню 2019 года. При этом есть регионы, которые могут полностью восстановить или даже превзойти показатели 2019 года. В списке оказались Крым, Краснодарский край, а также Алтай, Камчатка, Калининградская область, Карелия и некоторые другие регионы.

Предполагается также, что по итогам 2021 года в среднем отрасль восстановится на 80% от уровня, который был до пандемии коронавируса. Произойдет это за счет опережающих темпов роста внутреннего туризма. Кроме того, в 2021 году на 92% в 2021 году восстановился показатель занятости в туризме.

Зарна Догузова также предложила при банкротстве турфирм российским туристам платить по 40 тыс. рублей.

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