  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Бали российскую туристку отправили в психушку
Сегодня, 9:02
216
MShaffter

На Бали российскую туристку отправили в психушку

0 0

Женщина пробыла провела на Бали 2 недели и попала в психиатрическую клинику.

На Бали сотрудники полиции отправили туристку из России в психиатрическую клинику.

Сообщается, что молодую женщину зовут Анна Иванова. Она провела на Бали 2 недели. На виллу, где она остановилась, вызвали полицию из-за неадекватного поведения женщины. Россиянка не отвечала на вопросы полиции и вела себя агрессивно. По мнению сотрудников полиции, у женщины была депрессия из-за того, что у той кончились деньги. Полицейские часто сталкиваются с таким явлением. 

Сотрудники полиции решили направить россиянку в психиатрическую лечебницу Бангли. После того как медики нормализуют ее состояние, женщину перенаправят в посольство, где ей окажут помощь по возвращению на родину.

Ранее: В Греции из-за шторма погибли россиянин и его маленький сын.

Фото: Istimewa

Теги: новости россии, отдых на бали, россиские туристы, туристы из россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии