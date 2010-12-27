На Бали российскую туристку отправили в психушку

Женщина пробыла провела на Бали 2 недели и попала в психиатрическую клинику.

На Бали сотрудники полиции отправили туристку из России в психиатрическую клинику.

Сообщается, что молодую женщину зовут Анна Иванова. Она провела на Бали 2 недели. На виллу, где она остановилась, вызвали полицию из-за неадекватного поведения женщины. Россиянка не отвечала на вопросы полиции и вела себя агрессивно. По мнению сотрудников полиции, у женщины была депрессия из-за того, что у той кончились деньги. Полицейские часто сталкиваются с таким явлением.

Сотрудники полиции решили направить россиянку в психиатрическую лечебницу Бангли. После того как медики нормализуют ее состояние, женщину перенаправят в посольство, где ей окажут помощь по возвращению на родину.

Ранее: В Греции из-за шторма погибли россиянин и его маленький сын.

Фото: Istimewa