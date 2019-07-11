Двое российских туристов погибли в Греции из-за шторма

Разыгравшаяся непогода на полуострове Халкидики унесла жизни 2 российских туристов.
Мощный шторм с градом и шквалистым ветром обрушился на северную часть полуострова Халкидики в ночь на четверг 11 июля. По предварительным данным погибли 5 иностранных туристов, из них двое россиян. По информации в местных СМИ, на россиян упало дерево. Также погибли два гражданина Чехии и один гражданин Румынии.
Есть информация и о 20 пострадавших, которые были госпитализированы в больницу.
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Видео: YouTube/Mr. dreamer
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