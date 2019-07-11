Двое российских туристов погибли в Греции из-за шторма

Всего сообщается о 5 погибших туристах на Халкидики.

Разыгравшаяся непогода на полуострове Халкидики унесла жизни 2 российских туристов.

Мощный шторм с градом и шквалистым ветром обрушился на северную часть полуострова Халкидики в ночь на четверг 11 июля. По предварительным данным погибли 5 иностранных туристов, из них двое россиян. По информации в местных СМИ, на россиян упало дерево. Также погибли два гражданина Чехии и один гражданин Румынии.

Есть информация и о 20 пострадавших, которые были госпитализированы в больницу.

Сегодня ранее: Опубликовано видео неудачного запуска ракеты Vega с военным спутником ОАЭ

Видео: YouTube/Mr. dreamer