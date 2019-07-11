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Двое российских туристов погибли в Греции из-за шторма

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Всего сообщается о 5 погибших туристах на Халкидики.

Разыгравшаяся непогода на полуострове Халкидики унесла жизни 2 российских туристов.

Мощный шторм с градом и шквалистым ветром обрушился на северную часть полуострова Халкидики в ночь на четверг 11 июля. По предварительным данным погибли 5 иностранных туристов, из них двое россиян. По информации в местных СМИ, на россиян упало дерево. Также погибли два гражданина Чехии и один гражданин Румынии.

Есть информация и о 20 пострадавших, которые были госпитализированы в больницу.

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Видео: YouTube/Mr. dreamer

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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