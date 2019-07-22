Отдыхающая в Турции россиянка пожаловалась на ситуацию с лесными пожарами

Она отметила, над ее отелем небо покрыто смогом от дыма.

Россиянка, которая приехала отдыхать на курорт Сиде в Турции, рассказала о ситуации с лесными пожарами в стране. Видеообращение было опубликовано в телеграм-канале RT.

Женщина рассказала, что над ее отелем небо покрыто смогом от дыма и ощущается неприятный запах. По ее словам, на одежу падает пепел, который пачкает одежду и полотенца, которые туристы оставляют на балконах.

Кругом такая дымка очень неприятная, потому трудно дышать и режет глаза, — сказала она.

Россиянка подчеркнула, что с пяти-шести утра начинают летать вертолеты пожарной службы. Она также сказала, что среди туристов никакой паники нет.

Ране мы писали, что в провинции Анталья в Турции тушат большой лесной пожар.

Видео: Telegram / rt_russian