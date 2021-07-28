В Анталье зафиксировали крупные лесные пожары

В тушении огня задействованы 15 вертолетов.

В провинции Анталья в Турции тушат большой лесной пожар. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на телевизионный канал TRT. Администрация города заявила, что это самый крупный пожар, с которым она сталкивалась.

Согласно данным СМИ, возгорание произошло вследствие жарких погодных условий. Специалистами выявлено четыре очага. Из-за сильных порывов ветра распространение огня началось усиливаться. Сообщается, что пожар замечен уже на границе города.

По словам властей, ЧП не представляет опасности для отдыхающих и туристических объектов. Информация о пострадавших и жертвах на данный момент отсутствует.

В тушении пожара задействованы более 100 единиц специальной техники и 15 вертолетов.

Мэр Антальи Мухиттин Бёджек заявил, что по факту ЧП будет проведено расследование.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал активнее подключать авиацию при тушении пожаров в Якутии.

Видео: YouTube / Gerçek TV