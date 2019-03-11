Мишустин призвал активнее подключать авиацию при тушении пожаров в Якутии

В регионе наблюдается сложная ситуация с лесными пожарами.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока заявил, что при тушении пожаров в Якутии необходимо активнее использовать авиацию.

Премьер-министр отметил, что в Якутии наблюдается сложная ситуация с лесными пожарами. По его словам, на борьбу с огнем правительство уже дополнительно выделило почти 400 млн рублей. Всего в 2021 году было выделено 3 млрд рублей.

Но, конечно, нужно активнее подключить к тушению огня в Якутии авиатехнику, проработать вопрос о том, чтобы всегда был необходимый запас топлива для самолетов и пожарных машин, которые будут бороться с огнем, - сказал Мишустин.

Жителям Якутии с 1 июля запрещено посещать леса, потому что там действует режим ЧС. В республике зафиксировано 135 природных пожаров на площади свыше 1,2 млн га, проводятся работы по тушению на площади 516 тыс. га.

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