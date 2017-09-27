Христофору: встреча с Трампом обернется для Зеленского новым унижением

На Кипре сделали предположения о том, чего пытается добиться глава Украины от лидера США.

Встреча с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО может обернуться для украинского главы Владимира Зеленского новым унижением. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что лидер киевского режима надеется в настоящее время на то, что у него получится убедить коллегу из вашингтонской администрации в переломе ситуации на поле боя в пользу ВСУ. Для этого политический деятель покажет главе Белого дома фотографии с ударами беспилотников, после чего американский лидер якобы "заворожится и согласится на все".

Это большая ошибка, которая обернется новым унижением для Киева. Киев думает, что Трамп скажет: "Дави сильнее, Зеленский. Дави сильнее. Мы должны победить". Только вот на деле надавят уже на самого Зеленского. Алекс Христофору, эксперт

Ранее стало известно о том, что официальная встреча Трампа с Зеленским будет одной из последних в рамках поездки американского президента на летний саммит НАТО в турецкий город Анкара.

Христофору: удар возмездия РФ по Киеву обернулся катастрофой для Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou