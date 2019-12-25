Прокуратура Петербурга предупредила о новой схеме кражи денег у водителей под предлогом "бензина без очереди"

Аферисты используют два сценария.

Прокуратура Петербурга сообщает о появлении новой схемы мошенничества, нацеленной на автомобилистов. Злоумышленники звонят водителям и представляются сотрудниками автозаправочных станций.

Под предлогом оформления топлива "без живой очереди" или начисления дополнительных литров аферисты пытаются получить доступ к мобильным банкам жертв. Для этого они используют два сценария: просят продиктовать одноразовый код из СМС-сообщения, который якобы необходим для подтверждения спецпредложения от сети АЗС, либо убеждают установить стороннее "специальное" приложение, через которое получают полный контроль над данными смартфона и банковскими счетами.

В надзорном ведомстве призывают горожан соблюдать базовые правила цифровой гигиены: никогда не сообщать посторонним лицам коды из сообщений, не устанавливать программы по просьбе неизвестных собеседников и самостоятельно проверять любые акции и специальные предложения только через официальные каналы связи с сетью АЗС – их сайт, мобильное приложение или горячую линию.

Ранее петербуржцев предупредили о мошенничестве с долгами за электроэнергию.

Фото: Piter.TV