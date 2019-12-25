Нерпенок Рваное Ухо, переживший нападение орлана, полностью восстановился и готовится к выпуску в Балтику

По словам зоологов, нерпа уверенно ныряет, отлично плавает и держится в группе сверстников на уровне середнячков.

Нерпенок по кличке Рваное Ухо, на которого весной в дикой природе напал белохвостый орлан, идет на поправку. Как рассказали 26 июля сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы, ластоногий полностью восстановился после тяжелых травм и войдет в ближайшую партию животных, которых выпустят в естественную среду обитания.

Хищная птица атаковала зазевавшегося во время отдыха малыша. Орлан нанес не менее 15 глубоких проникающих ран. Наибольшую опасность представляли повреждения слуховых проходов – у тюленей при погружении они перекрываются мышечными клапанами, от которых у пострадавшего ластоногого почти ничего не осталось.

Благодаря своевременному лечению и применению современных ранозаживляющих средств все травмы животного успешно затянулись. Ушные клапаны снова исправно выполняют свою функцию и не пропускают воду. По словам зоологов, нерпа уверенно ныряет, отлично плавает и держится в группе сверстников на уровне середнячков.

Помимо успешного восстановления, спасенный нерпенок отличается очаровательной привычкой – он любит отдыхать на берегу в забавной позе.

Ранее мы сообщили о том, что на берегу Финского залива в Петербурге выпустили трех спасенных тюленей.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99