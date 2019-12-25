В поселке Лесное утонул молодой мужчина

Тело погибшего обнаружили и передали сотрудникам полиции спасатели Шлиссельбурга.

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла трагедия на воде. Как рассказали в МЧС России, в ручье Стеклянный в поселке Лесное во время купания утонул мужчина 1999 года рождения. Тело погибшего обнаружили и передали сотрудникам полиции спасатели Шлиссельбурга.

Жителям региона напомнили о том, что купание в необорудованных и незнакомых местах смертельно опасно. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не ныряйте в местах с неизвестным дном.

Ранее на Piter.TV: за неделю в Петербурге произошло 12 происшествий на воде. Была оказана помощь 18 пострадавшим, погибли два человека. В пруду на Васильевском острове утонул мигрант. Его тело подняли с глубины 5 метров. В тот же день в поселке Саперный скончалась трехлетняя девочка.

Фото: Piter.TV