МВД рассказало о новой схеме мошенников с сайтов объявлений

Полиция рассказала о новой схеме обмана граждан России аферистами через интернет.

На территории нашей страны дистанционные мошенники с сайтов объявлений после получения от клиентов денежных средств за покупку стали заявлять жертвам обмана о блокировке банковских карт и обвинять их в аферах. Соответствующими данными с журналистами поделились представители российских правоохранительных органов в профильных материалах. Таким образом, злоумышленники размещают в интернете предложения с товарами. Когда человек откликается, то его просят сразу внести полную предоплату. Далее аферисты обещают переслать товар в установленный срок, который в реальности не соблюдается. Когда обманутый клиент интересуется, в чем дело, то ей говорят о проблемах с банковской картой, которая якобы заблокирована после финансовой операции. В рамках данного криминального сценария мошенники утверждают, что не могут снять деньги за товар и обвиняют покупателя в мошенничестве. Это нужно для того, чтобы выманить с потерпевшего еще больше средств.

В МВД Росси в связи с распространением этой противоправной схемы призвали россиян перед совершением покупки убеждаться в благонадежности продавца.

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с банкоматами.

Фото: Piter.tv