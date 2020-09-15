Эксперты прокомментировали рост числа социально ориентированных НКО

Следует учитывать также, что социально ориентированные НКО в указанный период не только открывались, но и закрывались.

На днях прошла новость, которая осталась незамеченной многими, но которая представляется весьма важной. Причем важной не в сиюминутном плане, а, не побоимся этого слова, в историческом масштабе, как свидетельство определенного вектора развития российского гражданского общества. Об этом сообщает Telegram-канал "Мейстер".

Минэкономики и Росстат обнародовали данные, согласно которым в течение последних 13 лет на 23 % (до 133 тыс.) выросло число социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Одновременно число волонтеров, работающих в этих НКО, выросло более чем вдвое, достигнув 3,7 млн. человек. Авторы поста уточнили, что рост не "взрывной", а, скорее, постепенный, что отчасти он объясняется повышением прозрачности работы НКО и облегчением, соответственно, их статистического учета. Следует учитывать также, что социально ориентированные НКО в указанный период не только открывались, но и закрывались. Однако это нормальный, естественный процесс, не повлиявший на общий положительный баланс. Отдельного упоминания заслуживает и роль государства, за 13 лет в 4,5 раза увеличившего объем финансовой поддержки работающих в социальной сфере НКО.

Но отменяет ли все это значимость самой тенденции, явно свидетельствующей, что все больше россиян готовы тратить свои время и силы, чтобы заботиться о тех, кому требуется помощь – стариках, детях, животных? Нет, не отменяет, и сам факт не взрывного, а постепенного роста масштабов деятельности социально ориентированных НКО говорит, что мы имеем дело не с кратковременной модой, а вполне устойчивым вектором развития общественных настроений. И этот вектор не может не радовать. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Magnific (photoangel)