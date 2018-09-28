В Петербурге 21 августа включат сирены и громкоговорители

Комплексная проверка будет проходить в городе на Неве с 11:30 до 11:40.

В среду, 21 августа, в Петербурге состоится комплексная проверка уличных сирен и громкоговорителей. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр".

Средства оповещения будут включены с 11:30 до 11:40. В 11:32-11:34 передадут речевое сообщение о начале проверки. В 11:34-11:37 жители и гости города на Неве смогут услышать предупредительный сигнал "Внимание всем!". Сирены будут включены на 11 циклов. В 11:37-11:39 прозвучит сообщение о завершении комплексной проверки.

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Фото: visit-petersburg.ru