В Петербурге 5 октября прозвучат сирены

Горожан просят не пугаться.

В Петербурге решили провести комплексную техническую проверку системы оповещения населения. Сирены зазвучат 5 октября, сообщили "Невские Новости".

Услышать их можно будет с 10:30 до 11:00. Перед этим по громкоговорителям скажут "Внимание! Внимание! Внимание!".

Проверка, как и обычно, также будет проводиться на радио и телеканалах. Ее устраивают для того, чтобы определить исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях. Также проверка нужна для того, чтобы отработать действия всех задействованных служб.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти