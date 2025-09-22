В Петербурге 4 марта завоют сирены

Проверка ожидается с 10:30 до 10:50.

В Северной столице 4 марта состоится проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены завоют с 10:30 до 10:50, передает 18 февраля spb.aif.ru, ссылаясь на ГКУ "Городской мониторинговый центр".

Во время мероприятия включат электромеханические сирены, специальные технические средства оповещения РСОН, а также устройства информирования и оповещения. Кроме того, задействуют телеканалы и радиовещательные станции.

В 10:40-10:43 подадут предупредительный сигнал "Внимание всем!", с 10:43 до 10:44 передадут сведения по радио и каналам на ТВ. С 10:45 до 10:46 ожидается речевое сообщение о проведении комплексной проверки.

В Ленобласти систему оповещения проверяли в конце декабря 2025 года.

Фото: Piter.TV