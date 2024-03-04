В Петербурге 1 октября проверят работу системы оповещения

Проверка состоится в следующую среду с 10:30 до 11:00.

По всему Петербургу 1 октября завоют сирены: правительство проверит работу системы оповещения населения. Об этом сообщили в городском комитете по информатизации и связи.

Проверка состоится в следующую среду с 10:30 до 11:00. Будут включены сирены, специализированные технические средства оповещения и устройства информирования и оповещения. Кроме того, задействуют телевизионные каналы и радио.

В 10:40-10:43 подадут сигнал "Внимание всем!", в 10:43-10:44 передадут информацию по радиостанциям и каналам на ТВ, с 10:45 до 10:46 прозвучит основное речевое сообщение.

Цель комплексной проверки – провести оценку исправности и готовности всех технических средств и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев, отработать действия дежурных служб, привлекаемых к оповещению. Пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга

