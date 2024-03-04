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Систему оповещения населения проверят в Петербурге 5 марта
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Систему оповещения населения проверят в Петербурге 5 марта

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Сирены загудят с 10:40 до 10:46.

В Петербурге 5 марта с 10:40 до 10:46 проверят систему городского оповещения населения. Об этом сообщили 26 февраля в Смольном. 

На всей территории Северной столицы включат электромеханические сирены и уличные громкоговорители. Кроме того, будут задействованы телеканалы и радиостанции. 

Отмечается, что система оповещения необходима для того, чтобы сообщить горожанам об опасностях при чрезвычайных ситуациях. 

Проверка позволяет определить исправность системы и отработать действия дежурных служб.

Пресс-служба Смольного 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: сирены, система оповещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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