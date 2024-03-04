Систему оповещения населения проверят в Петербурге 5 марта

Сирены загудят с 10:40 до 10:46.

В Петербурге 5 марта с 10:40 до 10:46 проверят систему городского оповещения населения. Об этом сообщили 26 февраля в Смольном.

На всей территории Северной столицы включат электромеханические сирены и уличные громкоговорители. Кроме того, будут задействованы телеканалы и радиостанции.

Отмечается, что система оповещения необходима для того, чтобы сообщить горожанам об опасностях при чрезвычайных ситуациях.

Проверка позволяет определить исправность системы и отработать действия дежурных служб. Пресс-служба Смольного

Фото: пресс-служба Смольного