В Ленобласти 6 марта проверят системы оповещения

В регионе включат электросирены и громкоговорители. В муниципальных районах передадут речевую информацию.

В среду, 6 марта, в Ленобласти будет реветь сирена. В регионе проверят готовность систем оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Уважаемые жители и гости Ленинградской области, 6 марта 2024 года с 10 до 11 часов проводится комплексная проверка готовности систем оповещения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области. Пресс-служба администрации Ленобласти

Сигнал о проверке системы оповещения будет транслироваться на радио- и телевизионных сетях. В регионе включат электросирены и громкоговорители. В муниципальных районах передадут речевую информацию. Кроме того, по каналам телевидения с 10:43 до 10:44 будет демонстрироваться проверочный видеоролик. Жителей области попросили не переживать.

В ходе проведения комплексной проверки просим жителей и гостей Ленинградской области сохранять спокойствие. Пресс-служба администрации Ленобласти

Ранее мы писали, что проверять систему оповещения будут и в метро Петербурга.

Фото: Piter.tv