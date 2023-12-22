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В Ленобласти 6 марта проверят системы оповещения
Сегодня, 15:57
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В Ленобласти 6 марта проверят системы оповещения

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В регионе включат электросирены и громкоговорители. В муниципальных районах передадут речевую информацию.

В среду, 6 марта, в Ленобласти будет реветь сирена. В регионе проверят готовность систем оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Уважаемые жители и гости Ленинградской области, 6 марта 2024 года с 10 до 11 часов проводится комплексная проверка готовности систем оповещения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.

Пресс-служба администрации Ленобласти

Сигнал о проверке системы оповещения будет транслироваться на радио- и  телевизионных сетях. В регионе включат электросирены и громкоговорители. В муниципальных районах передадут речевую информацию. Кроме того,  по каналам телевидения с 10:43 до 10:44 будет демонстрироваться проверочный видеоролик. Жителей области попросили не переживать.

В ходе проведения комплексной проверки просим жителей и гостей Ленинградской области сохранять спокойствие. 

Пресс-служба администрации Ленобласти

Ранее мы писали, что проверять систему оповещения будут и в метро Петербурга.

Фото: Piter.tv

 

Теги: ленобласть, проверка систем оповещения, сирены
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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