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Петербуржцам напомнили о проверке системы оповещения в метро
Сегодня, 10:41
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Петербуржцам напомнили о проверке системы оповещения в метро

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Сирены включат 6 марта.

В Петербурге в среду, 6 марта, будут проверять региональную систему оповещения населения. Об этом напомнили в пресс-службе городского метрополитена.

В метро включат сообщения, в которых будет говориться о проведении проверок. Цель проверки — обеспечение надежности и эффективности системы оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.

Пассажиров попросили отнестись к проверке с пониманием и сохранять спокойствие.

Ранее мы писали, что в Петербурге завоют сирены 6 марта.

Фото: Piter.tv

Теги: проверка системы оповещения, сирены
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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