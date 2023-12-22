Петербуржцам напомнили о проверке системы оповещения в метро

Сирены включат 6 марта.

В Петербурге в среду, 6 марта, будут проверять региональную систему оповещения населения. Об этом напомнили в пресс-службе городского метрополитена.

В метро включат сообщения, в которых будет говориться о проведении проверок. Цель проверки — обеспечение надежности и эффективности системы оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.

Пассажиров попросили отнестись к проверке с пониманием и сохранять спокойствие.

Ранее мы писали, что в Петербурге завоют сирены 6 марта.

Фото: Piter.tv