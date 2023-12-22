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В Петербурге завоют сирены 6 марта
Сегодня, 14:41
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В Петербурге завоют сирены 6 марта

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В среду будет проведена проверка готовности системы оповещения населения.

В среду, 6 марта, в Петербурге будет проведена проверка готовности системы оповещения населения. Об этом информирует городской комитет по информатизации и связи.

В течение 40 минут по всему городу будут включены сирены. Кроме того, планируется подача предупредительного сигнала "Внимание всем!" в 10:40 в течение трёх минут, передача информации по радио и телевизионным каналам в 10:43, а также передача речевого сообщения о проведении проверки в 10:45.

Напомним, что система оповещения работает во всех районах Петербурга и управляется из единого пункта, который функционирует круглосуточно.

Ранее мы сообщили о том, что в  2023 году Служба "122" приняла почти 10 млн обращений от жителей Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: проверка систем оповещения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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