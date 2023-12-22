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В 2023 году Служба "122" приняла почти 10 млн обращений от жителей Петербурга
Сегодня, 20:59
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В 2023 году Служба "122" приняла почти 10 млн обращений от жителей Петербурга

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В Службе выделено свыше 20 направлений консультирования.

За 2023 год Служба "122" обработала 9,7 млн обращений от петербуржцев. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи 12 января. 

В Службе выделено свыше 20 направлений консультирования: социальные вопросы, ЖКХ, выплаты и льготы, здравоохранение, транспорт и другие. В прошлом году жители Северной столицы чаще обращались по следующим вопросам: "Когда придет врач?", "Где можно привиться от коронавируса?", "Где можно узнать результаты ПЦР-теста?", "Куда можно обратиться для заключения контракта на военную службу?", "Какие условия заключения контракта?". 

Отметим, что звонки на номер 122 бесплатны со стационарных и мобильных телефонов на территории Петербурга. 

Ранее на Piter.TV: более 30% петербуржцев с инвалидностью трудоустроены.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: комитет по информатизации и связи, служба 122
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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