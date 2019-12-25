В Петербурге откроется III цифровой форум 15 июля

В этом году мероприятие объединит свыше 3500 участников.

15 июля в Петербурге начнет работу III Петербургский цифровой форум, который считается одним из крупнейших ИТ-мероприятий года в России. Традиционно площадка служит для диалога между властью, ИТ-бизнесом и экспертным сообществом с целью поиска решений для ускорения цифровой трансформации и укрепления технологического суверенитета страны, сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

В этом году мероприятие объединит свыше 3500 участников: специалистов по информационным технологиям и кибербезопасности, руководство регионов, министров, глав цифровых ведомств и директоров ИТ-компаний.

Деловая программа форума включает панельные дискуссии с ведущими отраслевыми экспертами, круглые столы по актуальным цифровым вызовам, а также практические сессии по информационной безопасности и внедрению клиентоцентричности в государственное управление. Спикеры представят конкретные кейсы по оптимизации городских процессов и повышению качества госуслуг.

Форум станет ключевой точкой для обмена опытом и выработки совместных решений, направленных на цифровое развитие российских регионов и повышение эффективности системы государственного управления.

Ранее мы сообщили о том, что в Мариинском дворце пройдет Форум лидеров экологических технологий.

Фото: Пресс-служба Комитета по информатизации и связи Петербурга