В Мариинском дворце пройдет Форум лидеров экологических технологий

Участники обсудят вопросы экологических инноваций, цифровой трансформации, климатической адаптации и устойчивого развития.

23 июля в Санкт-Петербурге в Мариинском дворце состоится III Форум лидеров экологических технологий. Мероприятие организует оргкомитет VI Национальной премии в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2026", пишет spb.aif.ru.

Главной темой форума станет переход от экологических инноваций к "зеленому" менеджменту. В центре внимания окажутся цифровая трансформация, климатическая адаптация и ответственное природопользование.

Участники обсудят вопросы сохранения природного капитала, оценки техногенного воздействия на окружающую среду, экологической ответственности бизнеса, снижения загрязнения атмосферного воздуха от судоходства в Санкт-Петербурге, мониторинга состояния атмосферы и повышения эффективности систем очистки промышленных выбросов.

Модераторами тематических сессий выступят заслуженный эколог России Сергей Алексеев и руководитель экологического движения "РазДельный сбор" Татьяна Нагорская. С приветственными словами к участникам обратятся председатель оргкомитета премии Виталий Расницын, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина и Ольга Герасина, исполнительный секретарь Федерального совета РЭП "Зеленые" Константин Атаян, а также директор по корпоративным коммуникациям ТМК Федор Климкин.

В числе спикеров заявлены представители науки, промышленности, бизнеса и общественных организаций. Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации.

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Фото: pxhere.com