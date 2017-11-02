Проверка системы оповещения населения состоялась в Петербурге

Сирены выли с 10:30 до 10:50.

В Петербурге утром 4 марта прошла комплексная проверка системы оповещения населения. Сирены выли с 10:30 до 10:50.

Кроме того, были задействованы специальные технические средства оповещения региональной системы оповещения, телеканалы и радиостанции. В Ленобласти мероприятие запланировано на промежуток времени с 10:00 до 12:00.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2026 году в Северной столице установят 54 светофора. В настоящее время на улицах и дорогах города функционируют почти 2 тыс. регулировщиков.

Видео: Piter.TV