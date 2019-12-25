В Ленобласти 22 декабря завоют сирены

По каналам ТВ с 10:43 до 10:44 продемонстрируют проверочный видеоролик.

В Ленобласти с 10:00 до 12:00 22 декабря проверят систему оповещения. Будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители. Об этом сообщили в администрации региона.

По каналам ТВ с 10:43 до 10:44 продемонстрируют проверочный видеоролик. Жителей попросили сохранять спокойствие.

Ранее мы рассказывали о том, что такая же проверка готовности систем оповещения состоялась в Петербурге 1 октября. Основное голосовое сообщение транслировали с 10:45 до 10:46.

Фото: Piter.TV