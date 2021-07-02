Проверка готовности систем оповещения состоялась в Петербурге 1 октября

Тестирование проходит с 10:30 до 11:00.

Громкоговорители и сирены зазвучали в Петербурге 1 октября. Как информировал комитет по информатизации и связи, в городе прошла проверка готовности региональной системы оповещения населения.

Тестирование проходит с 10:30 до 11:00. В ходе мероприятия включатся сирены, специально предназначенные технические устройства для предупреждения и передачи важной информации населению. Дополнительно проверка охватила эфир телеканалов и радиостанции.

В частности, в 10:40—10:43 прозвучал сигнал общего внимания "Внимание всем!". Затем, в промежутке с 10:43 до 10:44, этот же сигнал передали по радио и телевидению. Основное голосовое сообщение транслировалось с 10:45 до 10:46.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Видео: Piter.TV