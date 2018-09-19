Местные жители выступили против проведения фестиваля "День Д" в доме Довлатова на Рубинштейна

Теперь организаторы ищут новую площадку для фестиваля.

Жители дома Довлатова на улице Рубинштейна, 32 не хотят, чтобы около него проводили фестиваль "День Д". Об этом сообщили организаторы на странице мероприятия в Facebook.

Теперь в экстренном режиме нужно найти новый вариант для проведения "Дня Д - 89". На данный момент рассматривают два варианта: Щербаков переулок и парковку "Ленд" на улице Рубинштейна. Фестиваль хотят провести как можно ближе к дому писателя. Для участников организуют квесты, экскурсии, возложение цветов к памятнику Сергея Довлатова.

Также будет задействован сквер на Загородном проспекте, однако он не подходит для того, чтобы установить в нем сцену. Организаторы хотят привлечь к обсуждению петербуржцев, которые помогут выбрать место проведения фестиваля. Он пройдет в Петербурге с 31 августа по 2 сентября.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге впервые пройдет битва помидорами "Томатина".

Фото: vk.com/dovlatovday