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В Петербурге впервые пройдет битва помидорами "Томатина"
Сегодня, 13:38
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nadezhda_sib

В Петербурге впервые пройдет битва помидорами "Томатина"

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Битва будет длиться ровно час - с 16:00 до 17:00 18 августа.

В Петербурге 18 августа впервые пройдет известная по всему миру битва помидорами "Томатина". Об этом рассказали организаторы события - арт-проект "Вместе зажигаем". 

Для проведения фестиваля выбрали стадион "Кировец" около станции метро "Нарвская". Для участников подготовили 20 тонн спелых помидоров. Помимо битвы посетители смогут попробовать национальную испанскую кухню, принять участие в водной битве, испытать себя в скачках на быке и потанцевать на дискотеке.

"Сражение" будет длиться с 16:00 до 17:00. Для того, чтобы фестиваль был безопасным, организаторы создали правила поведения, которые нужно будет неукоснительно соблюдать. Например, на поле боя запрещено будет приносить бутылки и любые твердые объекты, также нельзя будет рвать и кидать свою и чужую футболку. 

Томатина - известный испанский праздник, который ежегодно проходит в последнюю неделю августа в городе Буньоль. 

Фото: vk.com/tomatina_spb

 

Теги: битва помидорами, томатина, томатина в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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