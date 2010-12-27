В Петербурге впервые пройдет битва помидорами "Томатина"

Битва будет длиться ровно час - с 16:00 до 17:00 18 августа.

В Петербурге 18 августа впервые пройдет известная по всему миру битва помидорами "Томатина". Об этом рассказали организаторы события - арт-проект "Вместе зажигаем".

Для проведения фестиваля выбрали стадион "Кировец" около станции метро "Нарвская". Для участников подготовили 20 тонн спелых помидоров. Помимо битвы посетители смогут попробовать национальную испанскую кухню, принять участие в водной битве, испытать себя в скачках на быке и потанцевать на дискотеке.



"Сражение" будет длиться с 16:00 до 17:00. Для того, чтобы фестиваль был безопасным, организаторы создали правила поведения, которые нужно будет неукоснительно соблюдать. Например, на поле боя запрещено будет приносить бутылки и любые твердые объекты, также нельзя будет рвать и кидать свою и чужую футболку.

Томатина - известный испанский праздник, который ежегодно проходит в последнюю неделю августа в городе Буньоль.

Фото: vk.com/tomatina_spb