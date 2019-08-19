Петербуржцы отметили испанский праздник "Томатина" на стадионе "Кировец"

В воскресенье, 18 августа, в Петербурге впервые прошла битва помидорами. Родоначальницей праздника считается испанский город Буньоль, в которой "Томатина" проходит каждый год в последнюю неделю августа.
Для битвы организаторы подготовили 20 тонн помидоров, которые были непригодны для употребления в пищу. Сражение томатами началось в 15:00 и длилось несколько часов на стадионе "Кировец".
Для сохранения безопасности участники фестиваля должны были соблюдать некоторые правила: нельзя было рвать и кидать свою и чужую футболку, проносить на "поле боя" твердые предметы и бутылки.
"Ребенок внутри меня ликовал от происходящего вокруг. Последний раз я так развлекался - никогда",
- написал один из участников "Томатины".
Петербуржцам, которые пришли на фестиваль, развлечение понравилось, а вот многие пользователи социальных сетей раскритиковали такое мероприятие.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что американские диетологи рассказали, как питаться фастфудом и не толстеть.
Видео: социальные сети
Фото: И.Гончаров / Instagram
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