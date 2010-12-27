Американские диетологи рассказали, как питаться фастфудом и не толстеть

Для этого нужно следовать нескольким правилам.

Американские специалисты клиники Майо рассказали, как употреблять блюда из ресторанов быстрого питания без вреда для здоровья и фигуры. Для этого нужно следовать нескольким правилам. Об этом сообщил Medical Xpress.

Для начала нужно выбирать порции небольшого размера. Если в ресторане предлагают бургеры нескольких размеров, то стоит выбрать самый маленький. Гамбургеры с двумя-тремя котлетами брать не стоит, так как в таком блюде будет сразу 800 калорий. Вместо этого нужно взять гамбургер обычного или детского размера, который содержит около 250 калорий.

Вместо картофеля фри диетологи советуют выбирать здоровые гарниры, например, гарнир с нежирной заправкой или печеный картофель. В качестве десерта вместо мороженого и молочного коктейля лучше взять йогурт или фруктовую тарелку.

Что касается добавок (сыр, гренки и прочее), которые предлагают на кассе, от них стоит отказаться. Они не приносят насыщения, но содержат много калорий.

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