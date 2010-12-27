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Австралийский диетолог назвала семь продуктов для быстрого похудения
Сегодня, 12:29
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nastya960

Австралийский диетолог назвала семь продуктов для быстрого похудения

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Также диетолог отметила, что не верит ни в одну из распространенных диет, кроме средиземноморской.

Известный австралийский диетолог Хлоя Маклеод назвала семь продуктов, которые обязательно должны быть в меню тех, кто хочет похудеть. Также диетолог отметила, что не верит ни в одну из распространенных диет, кроме средиземноморской.

Для борьбы с ожирением и избыточным весом Маклеод посоветовала есть орехи, но несоленые, и не больше горсти в день. Если добавлять в салат яблочный уксус, то это поможет снижать уровень сахара в крови и стимулировать метаболизм.

Далее в списке идет инжир, который богат кальцием и яйца, обеспечивающие потребности организма в белках. Замыкают семерку полезных продуктов питания корица, листовая зелень и овощи.

В этом же время канадские ученые заявили, что макароны помогают похудеть.

Теги: диета, диетолог, продукты
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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