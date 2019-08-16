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Канадские ученые: макароны помогают похудеть

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Однако, для этого макароны нужно есть без соусов, сыра и масла.

Ученые из Канады провели эксперимент и выяснили, что макароны помогают похудеть. В исследовании участие приняли 2500 добровольцев.

Участникам предложили ввести в свой рацион макароны вместо других углеводов. Добровольцы ели макароны в течение недели. Большинство участников эксперимента, употребляя 3,3 порции макарон в неделю, похудели на полкилограмма.

Однако, чтобы эта схема работала, макароны нужно есть без соусов, сыра и масла.

Ранее диетологи выяснили, что россияне полнеют от обезжиренного творога и мюсли.

Видео: YouTube/ Tasty

Теги: диета, макароны, ученые
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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