Канадские ученые: макароны помогают похудеть

Однако, для этого макароны нужно есть без соусов, сыра и масла.

Ученые из Канады провели эксперимент и выяснили, что макароны помогают похудеть. В исследовании участие приняли 2500 добровольцев.

Участникам предложили ввести в свой рацион макароны вместо других углеводов. Добровольцы ели макароны в течение недели. Большинство участников эксперимента, употребляя 3,3 порции макарон в неделю, похудели на полкилограмма.

Однако, чтобы эта схема работала, макароны нужно есть без соусов, сыра и масла.

Ранее диетологи выяснили, что россияне полнеют от обезжиренного творога и мюсли.

Видео: YouTube/ Tasty