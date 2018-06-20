Россияне полнеют от обезжиренного творога и мюсли

От лишних килограмм в России страдает каждая четвертая женщина, и каждый седьмой мужчина.

В России за последние восемь лет количество людей с ожирением увеличилось в два раза. От лишних килограмм страдает каждая четвертая женщина, и каждый седьмой мужчина. Однако многие из них не воспринимают это как проблему. Об этом сообщают известия со ссылкой на врача-диетолога Алексея Ковалькова.

Лишний вес начинает появляться у людей из-за низкого уровня жизни. Так как не хватает денег, россияне начинают покупать дешевые и некачественные продукты, в которых содержится много углеводов.

Также многие люди ведутся на уловки маркетологов и начинают покупать "полезные" полуфабрикаты", творог 0%, мюсли, макароны из твердых сортов пшеницы. Причем все это едят без ограничений.

Диетологи напоминают, что все людям стоит правильно питаться, не забывать о белковой пище, покупать качественные продукты, больше двигаться. В случае проблем с весом не увлекаться диетами-однодневками.

Ранее на Piter.TV: В России зафиксировали рост ожирения среди населения.

Видео: YouTube