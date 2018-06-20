В России зафиксировали рост ожирения среди населения

В России 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела.

Среди жителей России наблюдается рост ожирения. С 2011 года у взрослого населения этот показатель увеличился вдвое. Об этом на заседании круглого стола в Госдуме, посвящённого теме правильного питания, рассказала замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

С 2011 года почти в два раза увеличился рост показателя заболеваемости ожирения среди взрослого населения от 18 лет и старше. Мы исходили из того, что в России 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела. Ирина Брагина

К тому же, с возрастом доля россиян с избыточным весом только увеличивается. Роспотребнадзор провел мониторинг рациона питания россиян и выяснил, что в пище людей избыток жира и дефицит белка. Такое питание провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Также в России продолжает расти и детское ожирение.

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