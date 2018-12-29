Почти 135 тысяч призывников не пойдут в армию из-за ожирения

Также не берут в армию и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом.

Около 135 тысяч призывников в России освобождены от военной службы из-за проблем с питанием. Об этом журналистам рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным комиссии Минобороны, каждый год порядка 135 тысяч призывников не попадают в армию по медицинским отводам по заболеваниям, связанных с нарушением питания. Анна Попова

Неправильное питание вызывает ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет.

Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор медицинской службы Александр Фисун напомнил, что людей с ожирением третьей степени вообще не призывают в армию.

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