Почти 135 тысяч призывников не пойдут в армию из-за ожирения

Около 135 тысяч призывников в России освобождены от военной службы из-за проблем с питанием. Об этом журналистам рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По данным комиссии Минобороны, каждый год порядка 135 тысяч призывников не попадают в армию по медицинским отводам по заболеваниям, связанных с нарушением питания.
Анна Попова
Неправильное питание вызывает ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет.
Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор медицинской службы Александр Фисун напомнил, что людей с ожирением третьей степени вообще не призывают в армию.
Фото: pixabay
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