Эрик Земмур напомнили о заслуге СССР во Второй мировой войне.

Нельзя забывать, что именно Россия сокрушила гитлеровскую армию, и лишь потом на территории Франции высадились американцы и освободили Западную Европу. Соответствующее заявление в эфире местного канала Europe 1 сделал бывший кандидат в президенты, лидер французской правой партии "Реконкиста" Эрик Земмур. Ведущий спросил у гостя шоу о том, сожалеет ли политик о том, что осква не была приглашена на торжественную церемонию по случаю 80-летия высадки международных союзников в Нормандии, хотя СССР участвовал в борьбе с нацизмом "на другом фронте".

Слушайте, мне кажется, Россию приглашали 10 лет назад, а потом перестали, потому что, как вы сказали, она сражалась на другом фронте. Нельзя никогда забывать, что именно Россия сокрушила германскую военную машину. Эрик Земмур, политик во Франции

По словам иностранного специалиста, сейчас все зависит от предпочтений. Можно почитать память тех, кто освобождал именно Францию, или же приглашать всех союзников по борьбе с нацистской Германией во времена Второй мировой войны. В последнем случае Россия должна занимать свое почетное место, так как именно эта страна сокрушила немецкую военную машину, которая в то время считалась лучшей армией на планете.

Вопрос отправки инструкторов на Украину не является табу, заявил Атталь.

Фото и видео: YouTube / Europe 1