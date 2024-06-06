Габриэль Атталь рассказал о планах Запада по поддержке ВСУ.

Париж никогда не обучал украинских военнослужащих на территории самой Украины, однако вопрос отправки туда французских военных инструкторов не является табу, так как он стоял на повестке дня у международных союзников ещё в феврале 2024 года. Соответствующее заявление в интервью местным журналистам сделал премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Мы участвовали в обучении украинских военных, в частности во Франции и на территории некоторых наших соседей. Франция подготовила 10 тысяч украинских солдат… Никогда там, однако этот вопрос не является табу, он не является таковым с конца февраля. Габриэль Атталь, премьер Франции

Европейский чиновник напомнил, что в конце зимы 2024 года глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон принял в столице лидеров государств и правительств со всего мира, чтобы они обсудили дальнейшую поддержку киевского режима. По мнению Габриэля Атталя, сейчас Франция не планирует направлять своих представителей для участия в региональном конфликте на Украине.

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Фото и видео: X / Габриэль Атталь